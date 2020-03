Момент из украинского футзала собрал миллионы просмотров по всему миру

Видео из чемпионата Днепропетровской области по футзалу собрало около 4 млн просмотров, 9 тысяч лайков, 1000 ретвитов и 317 комментариев в Twitter.

Эпизод из поединка "Human" - "ЛАД" опубликовал у себя в аккаунте популярный футбольный портал 433. В одном из моментов Андрей Засенко ("ЛАД") неудачно принял мяч и упал. Вячеслав Кожемяка сделал рывок в сторону ворот соперника, но вместо выхода один на один отправил мяч в аут, продемонстрировав принципы фейр-плей.

