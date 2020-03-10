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10 марта • обновлено в 21:23
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Момент из украинского футзала собрал миллионы просмотров по всему миру

1.1т
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Видео из чемпионата Днепропетровской области по футзалу собрало около 4 млн просмотров, 9 тысяч лайков, 1000 ретвитов и 317 комментариев в Twitter.

Эпизод из поединка "Human" - "ЛАД" опубликовал у себя в аккаунте популярный футбольный портал 433. В одном из моментов Андрей Засенко ("ЛАД") неудачно принял мяч и упал. Вячеслав Кожемяка сделал рывок в сторону ворот соперника, но вместо выхода один на один отправил мяч в аут, продемонстрировав принципы фейр-плей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео смешного падения из киевского футзала при попытке выполнить финт набрало несколько миллионов просмотров в Instagram.

Известный во всем футбольном мире канал 433 опубликовал короткий ролик, на котором видно, как десятый номер команды в зеленом решил сделать эффектный пас рабоной, но далеко отпустил от себя мяч и стал кумиром миллионов.

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Читайте все новости по теме "футзал" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
футзал
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