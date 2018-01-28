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"Мне понравилось": футболист сборной Германии забил гол пенисом - опубликовано видео

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Футболист сборной Германии Сандро Вагнер отметился необычным голевым дебютом за мюнхенскую "Баварию". 30-летний форвард, который недавно перешел из "Хоффенхайма", забил своему бывшему клубу пенисом в поединке 20-го тура Бундеслиги.

Сандро Вагнер

Нападающий подключился к атаке своей команды на 90-й минуте при счете 5:2 и оформил окончательный счет в игре.

"Может я и забил пенисом, что-то точно произошло, но я не уверен. Во всяком случае, все случилось очень быстро, но мне понравилось", - прокомментировал ситуацию спортсмен.

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Тема
Чемпионат Германии
Место
ГерманияМюнхен
Объект
ФК Бавария
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