"Мне понравилось": футболист сборной Германии забил гол пенисом - опубликовано видео

Футболист сборной Германии Сандро Вагнер отметился необычным голевым дебютом за мюнхенскую "Баварию". 30-летний форвард, который недавно перешел из "Хоффенхайма", забил своему бывшему клубу пенисом в поединке 20-го тура Бундеслиги.

Сандро Вагнер

Нападающий подключился к атаке своей команды на 90-й минуте при счете 5:2 и оформил окончательный счет в игре.

"Может я и забил пенисом, что-то точно произошло, но я не уверен. Во всяком случае, все случилось очень быстро, но мне понравилось", - прокомментировал ситуацию спортсмен.

Как сообщал ранее "Обозреватель" в чемпионате Германии Толян на последней секунде спас "Боруссию" Ярмоленко от поражения.