Миллионы: раскрыты суммы выплат сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины по футболу, победив в Харькове команду Чехии 1:0, не только гарантировала себе первое место в группе 1 Лиги В, первой из всех сборных обеспечив себе выход в элитный дивизион Лиги наций, но и заработала 3 миллиона евро.

Эта сумма состоит из двух частей - 1,5 миллиона евро, это так называемые "выплаты солидарности", которые получают все сборные Лиги В и которые идут на финансирование программ развития футбола в этих странах. И вторые 1,5 миллиона - это бонус за первое место в группе.

Победители четырех групп лиги А сыграют в июне 2019 года в финальной стадии Лиги наций. И ее победитель заработает 10,5 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок национальной сборной Андрей Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину - видеофакт.