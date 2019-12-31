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31 декабря • обновлено в 14:15
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Милевского признали лучшим игроком "Динамо" в 2019 году

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Фанаты брестского "Динамо" назвали нападающего Артема Милевского лучшим игроком команды в 2019 году.

Информация о результатах голосования появилась в Twitter белорусского клуба. Экс-форвард киевского "Динамо" в упорной борьбе опередил бывшего голкипера одесского "Черноморца" Александра Гутора. Третье место в списке занял камерунец Габи Кики.

Артем Милевский

Артем Милевский

KP.ua

Напомним, что по итогам сезона Милевский попал в символическую сборную чемпионата. На его счету 26 матчей в первенстве Беларуси, в которых он забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Он помог команде завоевать первое в ее истории чемпионство.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский показал фрагменты из своей ночной жизни на YouTube-канале под названием "Миля".

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Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
Тег
Динамо-Брест
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