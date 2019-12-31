Милевского признали лучшим игроком "Динамо" в 2019 году

Фанаты брестского "Динамо" назвали нападающего Артема Милевского лучшим игроком команды в 2019 году.

Информация о результатах голосования появилась в Twitter белорусского клуба. Экс-форвард киевского "Динамо" в упорной борьбе опередил бывшего голкипера одесского "Черноморца" Александра Гутора. Третье место в списке занял камерунец Габи Кики.

Артем Милевский KP.ua

🔝 Артем Милевский – лучший игрок "Динамо-Брест" в 2019 году! Артем до последнего боролся с Александром Гутором и все же победил в опросе болельщиков. Третье место занял Габи Кики. #fcdb1960 pic.twitter.com/2Jni0aHRoR — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 31 декабря 2019 г.

Напомним, что по итогам сезона Милевский попал в символическую сборную чемпионата. На его счету 26 матчей в первенстве Беларуси, в которых он забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Он помог команде завоевать первое в ее истории чемпионство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский показал фрагменты из своей ночной жизни на YouTube-канале под названием "Миля".

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