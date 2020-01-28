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28 января • обновлено в 15:54
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Милевский заставил сбежать голкипера "Динамо"

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Во время недавнего спарринга "Динамо" Киев и белорусского "Динамо" Брест Артем Милевский заставил сбежать из скамьи запасных вратаря киевлян Дениса Бойко.

Накануне товарищеского матча во время зимних сборов Милевский, ныне выступающий за белорусскую команду, подошел поприветствовать игроков и работников киевского "Динамо". Но когда Миля приблизился к скамейке запасных, Бойко резко встал и начал уходить подальше.

В итоге Бойко "спрятался" от Милевского в разговоре с администратором белорусского клуба, а когда Милевский ушел в раздевалку, вернулся на скамейку запасных.

Такое поведение голкипера наверняка объясняется давним конфликтом Милевского и Бойко, который "имеет корни" еще со времен их совместного выступления за "Динамо" Киев. Весной 2018-го Артем в своем Instagram назвал Бойко "крысой", позже объясняя это шулерским поступком Дениса во время карточных игр. Позже, осенью того же года, Бойко ответил на такое заявление Милевского, но дальше игроки публично нигде не пересекались.

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Артем Милевский с 2019-го играет за "Динамо" Брест, в прошлом сезоне выиграв с командой чемпионат Беларуси. Денис Бойко же в 2018-м вернулся в "Динамо" Киев из турецкого "Бешикташа", после чего с небольшими паузами является основным кипером "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский вместе со старым другом Александром Алиевым устроил футбольное шоу в центре Киева.

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Автор
Олекса Витер
Персоны
Денис Бойко Артем Милевский
Теги
Конфликт ФК Динамо Киев Динамо Брест
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