Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Михайличенко в "Динамо" сменит иностранец – СМИ

2.9т Читать материал на украинском

Следующим тренером киевского "Динамо", который сменит на этом посту Алексея Михайличенко, станет иностранный специалист.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил известный российский журналист Алексей Андронов, который является давним поклонником "бело-синих".

Новости
"Не знаю, зачем": Луческу эмоционально прошелся по "Динамо"

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

fcdynamo.kiev.ua

"Поставьте себя на место Суркиса. Команда угодила в шторм, начать сейчас глобальную перестройку – значит с большой вероятностью перечеркнуть все, что делалось два года ДО. Михайличенко – тренер все же более опытный чем Хацкевич. Но знающий команду. Если не справится он – не знаю, какое ее может ждать будущее. Точнее, думаю, что Михайличенко – это последний "динамовский" тренер. Только от него зависит сейчас, сколько он проработает. Но потом наверняка будет иностранец", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Михайличенко подписал трехлетний контракт с "Динамо", заменив в должности главного тренера команды Александра Хацкевича. Президент киевлян Игорь Суркис резко высказался в адрес болельщиков после смены наставника.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Когда купите нормального тренера,а не перетасовка между сабо,мехаличенко,блохин,сабо,и т.д с такими тренерами и игроками,играть в чемп.укра. и боротся за поподание в 5ку
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...