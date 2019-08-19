Михайличенко в "Динамо" сменит иностранец – СМИ

Следующим тренером киевского "Динамо", который сменит на этом посту Алексея Михайличенко, станет иностранный специалист.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил известный российский журналист Алексей Андронов, который является давним поклонником "бело-синих".

Алексей Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

"Поставьте себя на место Суркиса. Команда угодила в шторм, начать сейчас глобальную перестройку – значит с большой вероятностью перечеркнуть все, что делалось два года ДО. Михайличенко – тренер все же более опытный чем Хацкевич. Но знающий команду. Если не справится он – не знаю, какое ее может ждать будущее. Точнее, думаю, что Михайличенко – это последний "динамовский" тренер. Только от него зависит сейчас, сколько он проработает. Но потом наверняка будет иностранец", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Михайличенко подписал трехлетний контракт с "Динамо", заменив в должности главного тренера команды Александра Хацкевича. Президент киевлян Игорь Суркис резко высказался в адрес болельщиков после смены наставника.

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