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19 сентября • обновлено в 22:38
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Михайличенко разрыдался во время матча Лиги Европы с "Мальме"

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко не смог сдержать свои эмоции в концовке поединка со шведским "Мальме".

На 84-й минуте Виталий Буяльский забил единственный гол, который заставил разрыдаться наставника "бело-синих". Очень эмоциональный момент попал в прямой эфир.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

кадр из видео

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

кадр из видео

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

кадр из видео

Новости
"Динамо" - "Мальме": видео победного гола

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" прошла при тотальном преимуществе киевлян, но завершилось с минимальным счетом - 1:0.

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Темы
Лига Европы Динамо – Мальме
Персона
Алексей Михайличенко
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Киев
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