Михайличенко разрыдался во время матча Лиги Европы с "Мальме"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко не смог сдержать свои эмоции в концовке поединка со шведским "Мальме".

На 84-й минуте Виталий Буяльский забил единственный гол, который заставил разрыдаться наставника "бело-синих". Очень эмоциональный момент попал в прямой эфир.

Алексей Михайличенко кадр из видео

Алексей Михайличенко кадр из видео

Алексей Михайличенко кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" прошла при тотальном преимуществе киевлян, но завершилось с минимальным счетом - 1:0.

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