Первый в истории! Месси установил невероятный рекорд в Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приняв участие в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (2:0), установил абсолютный рекорд Примеры.

Капитан сборной Аргентины стал первым футболистом в Испании, которому удалось добыть 335 побед в элитном национальном первенстве.

По этому показателю 31-летний Месси превзошел экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (334).

🔥3⃣3⃣5⃣🔥



Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB