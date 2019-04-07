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Первый в истории! Месси установил невероятный рекорд в Испании

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приняв участие в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (2:0), установил абсолютный рекорд Примеры.

Капитан сборной Аргентины стал первым футболистом в Испании, которому удалось добыть 335 побед в элитном национальном первенстве.

По этому показателю 31-летний Месси превзошел экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (334).

Отметим, что в этой встрече Лео забил гол.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Месси забил фантастический мяч в чемпионате Испании. Аргентинский футболист открыл счет невероятным ударом со штрафного.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Тег
ФК Барселона
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