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7 февраля • обновлено в 07:26
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Месси подрался с партнером и устроил бунт в "Барселоне" – СМИ

5.2т
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Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал отставки президента клуба и прихода легенды "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды.

По данным издания El Pais, аргентинец разругался с руководством "Барселоны" и в буквальном смысле готовит бунт. Нападающий хочет отставки Хосепа Бартомеу и замены Кике Сетьена на Хави. В поддержку Месси выступили Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серджи Роберто.

Новости
Футболист "Барселоны" раскрыл неожиданные подробности тренировок с Месси

Лионель Месси

Лионель Месси

Кроме того, стало известно о драке Лионеля с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Игроки сцепились на тренировке, не поделив спорный мяч. Также Месси резко ответил спортивному директору "Барсы" Эрику Абидалю, который обвинил футболист в "сливе" бывшего наставника Эрнесто Вальверде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории испанского футбола.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пора кардинально менять все в Барселоне. Такой парраши, как сегодня, дальше нельзя терпеть! Новый тренер - просто старый идиот! Гнать немедленно!
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь +---- https://cuz.su/menso
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