Месси подрался с партнером и устроил бунт в "Барселоне" – СМИ

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал отставки президента клуба и прихода легенды "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды.

По данным издания El Pais, аргентинец разругался с руководством "Барселоны" и в буквальном смысле готовит бунт. Нападающий хочет отставки Хосепа Бартомеу и замены Кике Сетьена на Хави. В поддержку Месси выступили Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серджи Роберто.

Лионель Месси

Кроме того, стало известно о драке Лионеля с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Игроки сцепились на тренировке, не поделив спорный мяч. Также Месси резко ответил спортивному директору "Барсы" Эрику Абидалю, который обвинил футболист в "сливе" бывшего наставника Эрнесто Вальверде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории испанского футбола.

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