Меня тошнит от Курченко, – бывший вице-президент "Динамо"

Бывший владелец харьковского "Металлиста" Сергей Курченко уничтожил клуб и не дал ему достичь высоких целей.

Об этом заявил бывший спортивный директор "сине-желтых", экс-вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников.

"Никогда в жизни не смотрел с Курченко футбол. Говорили, что он вообще понятия не имеет, что это такое. Он бизнесмен, пытался заработать правдами и неправдами. Но футбол он не понимал, вникать не хотел. "Металлист" под откос он пустил. Меня тошнит от этого Курченко, он похоронил все начинания. Мы бы могли и с "Шахтером" побороться, если бы он заднюю не дал. Он сдал все позиции", – заявил нынешний владелец харьковского "Металла" в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Красников рассказал о том, как Ринат Ахметов и Мирча Луческу купили в "Шахтер" лучших бразильских футболистов.