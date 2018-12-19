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"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

2.1тЧитать материал на украинском

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Официальную информацию опубликовал сайт команды.

"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

"Подтверждаем, что Уле Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19, пока не будет найден новый наставник. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна", — гласит заявление клуба.

"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и это здорово, что я вернулся сюда. Я действительно с нетерпением жду работы с очень талантливой командой, сотрудниками и всеми членами клуба", — прокомментировал назначение Сульшер.

"Уле — легенда клуба с огромным опытом, как на поле, так и на тренерских ролях. Его история в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует, что он живет и дышит местной культурой. Все в клубе рады возвращению его и Майка Фелана. Мы уверены, что они объединят игроков и болельщиков во второй половине сезона", — заявил Эд Вудворд, исполнительный вице-президент МЮ.

Уле Гуннар провел за манкунианцев 359 матчей, в которых забил 123 мяча. Норвежец взял с клубом 12 трофеев: 6 — в Премьер-лиге, по два — в Кубке и Суперкубке Англии и по одному — в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.

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Напомним, что накануне португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо был уволен с поста наставника английского клуба.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Уле Гуннар Сульшер
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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