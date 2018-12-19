"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Официальную информацию опубликовал сайт команды.

"Подтверждаем, что Уле Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19, пока не будет найден новый наставник. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна", — гласит заявление клуба.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.

"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и это здорово, что я вернулся сюда. Я действительно с нетерпением жду работы с очень талантливой командой, сотрудниками и всеми членами клуба", — прокомментировал назначение Сульшер.

"Уле — легенда клуба с огромным опытом, как на поле, так и на тренерских ролях. Его история в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует, что он живет и дышит местной культурой. Все в клубе рады возвращению его и Майка Фелана. Мы уверены, что они объединят игроков и болельщиков во второй половине сезона", — заявил Эд Вудворд, исполнительный вице-президент МЮ.

Уле Гуннар провел за манкунианцев 359 матчей, в которых забил 123 мяча. Норвежец взял с клубом 12 трофеев: 6 — в Премьер-лиге, по два — в Кубке и Суперкубке Англии и по одному — в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.

👔 @ManUtd confirm Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as interim manager.



🏟 359 Games

⚽️ 123 Goals

🎯 31 Assists



6 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

2 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FA Cup

2 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Community Shield

1 🏆🇪🇺 Champions League

1 🏆🌎 Intercontinental Cup



🔴 A club legend returns. pic.twitter.com/2FBl08fkrp — SPORF (@Sporf) 19 декабря 2018 г.

Напомним, что накануне португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо был уволен с поста наставника английского клуба.