"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Официальную информацию опубликовал сайт команды.

"Подтверждаем, что Уле Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19, пока не будет найден новый наставник. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна", — гласит заявление клуба.

