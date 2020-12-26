"Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко – СМИ

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" не собирается досрочно продавать украинца Александра Зиченко контракт с которым рассчитан до лета 2024 года, сообщает The Athletic.

Как утверждают СМИ, "горожанам" нужны игроки для ротации, так как команда участвует в нескольких турнирах.

Ранее в прессе появились слухи, что Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Игрок "МанСити" якобы заинтересовал сильнейший клуб страны "Ювентус" и "Наполи", который давно мечтает заполучить украинца в свой состав.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость 24-летняя футболиста сборной Украины составляет 20 миллионов евро.

Кроме итальянских грандов за Зинченко якобы борется "Вулверхэмптон". "Волки" готовы заплатить за хавбека 16 миллионов фунтов (17,5 млн евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сообщили об интересе к Зинченко со стороны клубов Премьер-лиги, на который категорично ответил агент футболиста.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году за 2 миллиона евро.