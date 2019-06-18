"Малага" выгоняет Селезнева

Украинский нападающий испанской "Малаги" Евгений Селезнев покидает клуб, поскольку так и не смог адаптироваться в новой команде и проявить свою эффективность.

В "Малаге" не были довольны отдачей форварда на поле, и так, как контракт с Селезневым был подписан всего на полгода с возможностью продления еще на 2 года, испанцы решили не заключать новое соглашение.

Евгений Селезнев ФК "Малага"

Клуб украинца по итогам прошлого сезона не сумела выйти в Ла Лигу, уступив в стыковых играх "Депортиво".

Евгений Селезнев успел провести за "Малагу" 12 матчей, в которых не смог отличиться никакими результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист испанской "Малаги" Евгений Селезнев признался, что в свое время не перешел в зарубежный клуб исключительно по глупости.

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