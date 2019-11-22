"Ни за какие деньги": экс-тренер "Зари" наотрез отказался от работы в России

Новоиспеченный наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб заявил, что ни при каких обстоятельствах не станет работать в России.

"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня – да. Любая постсоветская страна – да. Кроме России. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни", – сказал Вернидуб в интервью агентству ПрессБол.

Юрий Вернидуб Football.ua

Напомним, что украинский специалист на протяжении девяти с половиной лет работал в луганской "Заре", с которой дважды выходил в групповой турнир Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский комментатор высказал мнение о возможной встрече Украины и России на Евро-2020.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!