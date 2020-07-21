Лунин пропустил два гола, но стал лучшим игроком команды в чемпионате Испании.

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин стал лучшим игроком своей команды в матче 42-го тура испанской Сегунды против "Эльче" (1:2), несмотря на два пропущенных гола.

Известный спортивный портал SofaScore поставил нашему соотечественнику 7,5 баллов за выступление в выездном поединке. Хозяева девять раз пробили в створ ворот Лунина, заставив его сделать шесть сейвов, три из которых получились особенно эффектными.

Андрей Лунин стали лучшим игроком "Овьедо" в матче против "Эльче" SofaScore

Несмотря на поражение, "Овьедо" удалось избежать вылета из Сегунды. Команда нашего соотечественника заняла 15-е место, набрав 53 очка.

Отметим, что "Альбасете", за который выступает украинец Роман Зозуля, спасся от понижения в классе, забив пенальти на 90-й минуте своего поединка.

Итоговая таблица испанской Сегунды Flashscore

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре в матче против "Расинга" Лунин стал лучшим среди игроков обеих команд.