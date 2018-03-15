Лучший футбольный клуб России позорно унизили в Москве

Московский "Локомотив" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы разгромно проиграл испанскому "Атлетико". Встреча в столице России завершилась с унизительным счетом 1:5.

Это поражение "Локо" стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и рекордным за последние 22 года.

Крупнее "Локомотива" дома проигрывали: московское "Динамо" – "Айнтрахту" (0:6) в 1993 году, "Локомотив" – "Баварии" (0:5) – в 1995-м, "Алания" (Владикавказ) – "Рейнджерс" (2:7) – в 1996-м.

"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания - 1:5 (1:1, 0:4)

Голы: 0:1 – 16 Корреа, 1:1 – 20 Рыбус, 1:2 – 47 Сауль, 1:3 – 65, пенальти Торрес, 1:4 – 70 Торрес, 1:5 – 85 Гризманн.

Локомотив – Коченков, Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), Фарфан (Эдер, 46), Лысов.

Атлетико – Вернер, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 62), Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Сауль (Гризманн, 61), Габи, Парти, Коке, Корреа, Торрес.

Первый матч – 0:3.

Отметим, что в первом матче "Локомотив" пропустил унизительный гол от футболиста "Атлетико".