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"Лучше бы я умер": легендарный Тотти объявил о важном решении

1.1тЧитать материал на украинском

Легендарный итальянец Франческо Тотти официально объявил о своем уходе из римской "Ромы".

На специально организованной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Италии "Император" попрощался с командой, в составе которой провел 25 сезонов, а затем занял пост директора клуба.

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"Лучше бы я умер": легендарный Тотти объявил о важном решении

официальный сайт Фраченско Тотти

"Это чрезвычайно тяжелый день для меня. Мне кажется, что лучше бы я умер... Надеюсь, что это пойдет на пользу команде. Но мне очень тяжело было мириться с положением, когда людям, стоящим у руля, была безразлична судьба клуба. Они могли в любой момент уехать куда-то на неделю по своим делам и ни о чем не думать. И от этого никому не было ни холодно, ни жарко. Их отсутствия вообще никто не замечал. Я так не могу. "Рома" слишком много значит для меня", – приводит слова легенды "волков" Sport Mediaset.

Тотти провел сыграл в составе "Ромы" 786 матчей (307 голов), завершив карьеру в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главным тренером римской "Ромы" стал теперь уже экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Франческо Тотти
Место
ИталияРим
Тег
ФК Рома
Источник
Источник:Football.ua
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