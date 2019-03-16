Луческу собирается строить новый "Шахтер"

Румынский специалист Мирча Луческу после увольнения со сборной Турции нашел неожиданный вариант продолжения карьеры. Экс-тренеру "Шахтера" предложили возглавить "Бешикташ", сделав его аналогичным донецкому клубу.

Луческу станет спортивным директором "черных орлов", в то время как его сын Разван будет назначен на пост главного тренера. Румынский специалист будет управлять финансами команды и собирается внедрить в нее систему "Шахтера". "Бешикташ" будет скупать перспективных футболистов из Южной Америки, которые будут готовиться в турецкой команде, а затем будут проданы топовые европейские клубы, сообщает Fotomac.

Мирча Луческу ФК Шахтер

Именно таким образом в "Шахтере" воспитали Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Фреда ("Манчестер Юнайтед"), Дугласа Косту ("Ювентус") и Виллиана ("Челси").

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Бразилии Бернард, который ранее выступал за донецкий "Шахтер", рассказал о сложностях адаптации в клубе. По словам экс-игрока "горняков", Луческу изначально был против его трансфера.

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