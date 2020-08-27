Луческу о победе над "Шахтером": такие матчи случайно не выигрывают

Победа киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины не была случайной, ведь футболисты "бело-синих" четко понимали, с чем им придется столкнуться на поле.

Об этом в интервью Telekom Sport заявил главный тренер столичной команды Мирча Луческу.

"Шахтер" был фаворитом, это нормально. Киевское "Динамо" потеряло шесть игроков из-за травм и заражения COVID-19. Я не говорю об инвестициях в "Шахтер", куда пришли талантливые игроки. Я полагался на организацию и интеллект. Они доминировали в игре, у них тоже были лучше моменты, но победа была на нашей стороне. Результат был важен. Матчи, к которым готовятся, случайно не выигрывают", – сказал румынский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назвал естественной негативную реакцию фанатов "Динамо" на свое назначение новым главным тренером команды.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!