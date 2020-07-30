Луческу назвал своих помощников в "Динамо" и их задачи.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что легендарные футболисты киевлян Олег Гусев и Огнен Вукоевич будут очень важными фигурами в команде.

"Гусев и Вукоевич должны понимать мою философию. Они будут очень важными фигурами. Олег будет заниматься группой атаки. Вуко будет заниматься серединой поля. А я буду заниматься обороной и контролировать все звенья. Очень большой уклон будем делать на то, чтобы исключить мышечные травмы. Михайлов будет тренером вратарей. Михайличенко остается спортивным директором, с которым мы, уверен, будем продуктивно сотрудничать", – сказал румынский специалист во время официальной презентации в "Динамо".

Он отметил, что тренер по физподготовке Диего Лонго, который ранее работал с сыном Луческу Разваном, будет также решать проблемы в организации игры, а молдаванин Эмиль Карас станет его личным помощником и переводчиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский тренер рассказал, как президент "Шахтера" Ринат Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо".