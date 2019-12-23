"Ливерпуль" установил невероятный рекорд для английских клубов

"Ливерпуль" одержал победу в финале Клубного чемпионата мира над бразильским "Фламенго". Тем самым "Красные" установили рекорд для английских клубов.

"Ливерпуль" выиграл Клубный чемпионат мира-2019

Подопечные Юргена Клоппа стали первым в истории клубом с Туманного Альбиона, который выиграл три международных трофея за один год.

Напомним, в 2019 году подопечные Юргена Клоппа выиграли Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" (2:0) и завоевали Суперкубок УЕФА в матче с "Челси" (2:2, победа в серии пенальти). Теперь к списку выигранных международных трофеев добавился еще один.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа в финале Клубного ЧМ досталась "Ливерпулю" лишь в компенсированное время благодаря удару Фирмино.

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