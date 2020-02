"Ливерпуль" установил фантастический рекорд

После победы в выездном матче английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Норвича" "Ливерпуль" набрал рекордные для топ-5 европейских чемпионатов 76 очков после 26 туров.

Как сообщает Twitter Stats Foot, ни одна команда из Англии, Франции, Италии, Испании или Германии не записывала на свой счет такое количество пунктов по итогам 26 поединков.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал "Баварии" образца сезона 2013/14, когда немецким клубом руководил нынешний наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Тогда мюнхенцам удалось набрать 74 очка после 26 туров. Кроме того, если "Ливерпуль" одолеет "Вест Хэм" в следующем матче АПЛ, то повторит рекорд "МанСити" по количеству побед в чемпионате подряд.

17 - Liverpool have won 17 Premier League games in a row, matching their best ever winning streak in league football last set between March - October 2019, and just one shy of Manchester City’s all-time English top-flight record of 18 between August and December 2017. Imperious. pic.twitter.com/wIlzTJ21Rr