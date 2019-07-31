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Литры водки и угрозы женам: Милевский и еще 5 самых дерзких тусовщиков украинского футбола

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На днях многолетний "заслуженный" тусовщик украинского футбола Артем Милевский вновь напомнил о своих похождениях и заставил многих достать архивы молодости Мили.

Дискотеки, казино и куча других развлечений - сам Тими не стесняется вспоминать, что во время бурной динамовской молодости просаживал по 100 тыс. в месяц. Конец 2000-х, начало 2010-х - время, когда Миля безупречно занимал вершину скандальных рейтингов.

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Однако экс-форвард "Динамо" - не первый и не последний в этом деле. Когда Милевский только начинал "клубную карьеру", кто-то уже колесил по полной, после пьянок пропуская неделями тренировки или выпивая бутылку водки залпом. А кто-то пустился "во все тяжкие" вместе с Милей и после этого уже не вернулся в футбол. OBOZREVATEL заглядывает за кулисы украинского футбола и вспоминает самых знатных весельчаков, превращающих выражение "спортивный режим" в пустой звук.

Александр Алиев

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Динамо" (2005-2010, 2011-2023)

Чем запомнился больше всего: друг и постоянный попутчик Милевского как в "Динамо", так и дискотечной жизни, не раз попадал в "алкогольные" скандалы

Чем все закончилось: ранним завершением проф. карьеры и семейными скандалами

Александр Алиев во времена игры за "Днепр"

Александр Алиев во времена игры за "Днепр"

znaj.ua

Да, говоря об Артеме Милевском, как же не вспомнить и об его верном товарище Александре Алиеве. Вместе они прошли академию "Динамо", вместе пробивались и играли в первой команде, вместе покоряли и киевские дискотеки.

Хотя Алиев был менее харизматичным, чем Миля, но тоже колесил по полной. Во время игры за "Динамо" Александра вместе с Милевским не раз ловили на нарушении режима, в нетрезвом виде или во время различных конфликтов. В киевских ночных клубах "ПатиПа" и "Арена" о динамовском дуэте уже ходят легенды. Такие же, как и на базе "Динамо", когда футболистов утром выгружали пьяных из такси и буквально заносили в номер.

Но если Милевский еще "бодрячком" и до сих пор играет, то Алиев закончил с большим футболом в 2015-м, после чего мотаясь по аматорам. За последние годы футболист не раз попадал в скандалы с избиением жены, из-за алкоголизма и даже наркозависимости. Ко всему прочему все больше выясняется ситуаций с накопленными Алиевым большими долгами.

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Денис Олейник

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Металлисте" и "Днепре" (2009-2014)

Чем запомнился больше всего: маститым по тем временам трансфером в "Днепр", где стал одним из главных тусовщиков команды. А во времена игры за "Динамо" в ночном клубе "врезал" девушке

Чем все закончилось: мыканьем по зарубежным клубам, игрой в Финляндии и семейным скандалам

Денис Олейник

Денис Олейник

www.sv98.de

Денис Олейник был одним из самых ярких футболистов начала 2010-х, за которого "Днепр" в свое время "отстегнул" очень большие на то время 10 млн. евро. Но после этого Денис за пару лет пропал с большого футбола, а попытки вернуться так и не увенчались успехом.

За три полных сезона в "Днепре" Олейник сыграл только 37 матчей, но стабильно появлялся в новостях о ночной жизни. При этом Денис в состоянии опьянения посреди ночи мог позвонить кому угодно (даже журналисту, с которым разговаривал пару дней назад) и заводить самые разные разговоры. А еще во время молодых лет в "Динамо" (футболист является воспитанником киевской академии в выпуске Милевского и Алиева) Олейник попал в конфликт, когда начал драку в ночном клубе и, по свидетельствам очевидцев, "зарядил" кулаком рядом танцующей девушке.

После "Днепра" Олейник подался "начать вторую жизнь" заграницу, но не сумел. Не сумев заиграть в Голландии и Германии, футболист погрузился в семейные скандалы и игроманию. То и дело, разные источники пестрят новостями о крупных проигрышах Дениса в казино, а жена футболиста не раз заявляла о насилии со стороны Олейника и его угрозах сжечь дом.

Александр Рыкун

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Днепр", "Ильичевце" (Мариуполь), "Металлисте" и "Ворскле" (1998-2010)

Чем запомнился больше всего: постоянный нарушитель футбольного режима из-за пьянства и тусовок, в молодости мог пропускать тренировки днями и неделями

Чем все закончилось: однажды Рыкун едва не разбился, выпав из балкона 3-го этажа, а на "пенсии" поправился килограмм на 30

Александр Рыкун во время игры за "Металлист"

Александр Рыкун во время игры за "Металлист"

dynamo.kiev.ua

Его часто называют одним из самых лучших, но нераскрывшихся футболистов Украины. Плеймейкер, которого часто именовали "Зидан" - Рыкун в любом состоянии, даже просто "стоя" в центре поля, выдавал гениальные передачи и делал игру своими пасами. Но из-за проблем с алкоголем Александр так и не добился больших высот.

В эпоху игры Рыкуна ночные клубы еще не дошли до такого уровня, как при Милевском и Алиеве, но найти возможность выпить и погулять в компании Рыкуну это не мешало. Во время игры в "Ильичевце" доходило до того, что футболист на несколько дней мог исчезнуть, но тренер Николай Павлов все прощал ему. А история с падением с балкона 3-го этажа уже стала легендой в теме похождений украинских футболистов.

В итоге Рыкун довольно успешно, если говорить о результатах, выступал только в "Металлисте", выиграв две бронзы чемпионата Украины и своим голом в Кубке УЕФА добыв победу для харьковчан над "Бенфикой" в Португалии. Но по окончании карьеры Александр полностью "отпустил" свою физическую форму и очень прилично набрал в весе.

Александр Рыкун после окончания футбольной карьеры

Александр Рыкун после окончания футбольной карьеры

xsport.ua

Новости
Так что же случилось с Рыкуном?

Денис Адлейба

Полузащитник, наиболее известный по учебе в академии "Динамо" в одном выпуске с Алиевым и Милевским

Чем запомнился больше всего: постоянными тусовками с Милевским

Чем все закончилось: уехал в Абхазию и не имеет никакого отношения к украинскому футболу, как и не появляется рядом с Милевским

Артем Милевский (слева) и Денис Адлейба

Артем Милевский (слева) и Денис Адлейба

facebook.com/denys.adleiba

Очень загадочный персонаж для украинского футбола, который почти не имеет к нему отношения. Дениса Адлейбу знают только по его знакомству с Артемом Милевским - не более. Тем не менее, Адлейба в свое время тоже начинал футбольную карьеру.

Но довольно быстро закончил со спортом - травма и светская жизнь закрыли двери в большой футбол. Но на пике карьеры Милевского почти всегда рядом был Денис. В ночных клубах, барах, на разных тусовках и даже заграницей. Порой Адлейбы с Милевским рядом было больше, чем одноклубника Алиева.

В итоге Адлейба отправился со своим закадычным другом и зарубеж, "поднимал" местные тусовки и сопровождал Милевского в самые разные период его жизни и карьеры. Так Денис колесил по свету, пока не осел в родной Абхазии.

Игорь Шуховцев

Голкипер, наиболее известный по выступлениям за "Ильичевец" (Мариуполь), "Зарю" и "Металлист" (2005-2007)

Чем запомнился больше всего: пристрастием к водке и борьбой с алкоголизмом на протяжении всей карьеры

Чем все закончилось: хеппи-эндом - Шуховцев "завязал", не пьет уже больше 20 лет и стабильно играет на уровне ветеранов

Игорь Шуховцев в конце карьеры играл за "Металлист"

Игорь Шуховцев в конце карьеры играл за "Металлист"

dynamomania.com

"Я выпил столько, сколько люди в магазинах не видели" - уже многолетняя легендарная фраза имени Игоря Шуховцева, по которой сразу узнается именно этот голкипер. Большую часть своей карьеры Шуховцев рьяно дружил с алкоголем и мог выпить залпом бутылку водки, а затем кодировался и перешел на кофе.

Как рассказывал сам Шуховцев, еще во время игры в низшелиговых клубах он мог с кем-то "раздавить" бутылку водки на двоих, потому что "было скучно накануне чьего-то день рождения". А однажды вратарь на спор вдул бутылку водки, чтобы добыть иностранный костюм.

Во время "алкогольной карьеры" Шуховцев не шибко попадал в громкие истории, ведь в 26-27 лет решил закодироваться и побороть алкоголь. И в результате Игорь стал одним из немногих удачных примеров борьбы с "зеленым змеем" - вратарь таки завязал и продолжил нормально карьеру. Правда, "пересел" на другой напиток - за день мог выпивать больше 10-ти чашек кофе.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Александр Алиев Артем Милевский Денис Олейник Александр Рыкун Игорь Шуховцев Николай Павлов
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер Днепр ФК Заря ФК Металлист ФК Мариуполь
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