Литры водки и угрозы женам: Милевский и еще 5 самых дерзких тусовщиков украинского футбола

На днях многолетний "заслуженный" тусовщик украинского футбола Артем Милевский вновь напомнил о своих похождениях и заставил многих достать архивы молодости Мили.

Дискотеки, казино и куча других развлечений - сам Тими не стесняется вспоминать, что во время бурной динамовской молодости просаживал по 100 тыс. в месяц. Конец 2000-х, начало 2010-х - время, когда Миля безупречно занимал вершину скандальных рейтингов.

Однако экс-форвард "Динамо" - не первый и не последний в этом деле. Когда Милевский только начинал "клубную карьеру", кто-то уже колесил по полной, после пьянок пропуская неделями тренировки или выпивая бутылку водки залпом. А кто-то пустился "во все тяжкие" вместе с Милей и после этого уже не вернулся в футбол. OBOZREVATEL заглядывает за кулисы украинского футбола и вспоминает самых знатных весельчаков, превращающих выражение "спортивный режим" в пустой звук.

Александр Алиев

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Динамо" (2005-2010, 2011-2023)

Чем запомнился больше всего: друг и постоянный попутчик Милевского как в "Динамо", так и дискотечной жизни, не раз попадал в "алкогольные" скандалы

Чем все закончилось: ранним завершением проф. карьеры и семейными скандалами

Александр Алиев во времена игры за "Днепр" znaj.ua

Да, говоря об Артеме Милевском, как же не вспомнить и об его верном товарище Александре Алиеве. Вместе они прошли академию "Динамо", вместе пробивались и играли в первой команде, вместе покоряли и киевские дискотеки.

Хотя Алиев был менее харизматичным, чем Миля, но тоже колесил по полной. Во время игры за "Динамо" Александра вместе с Милевским не раз ловили на нарушении режима, в нетрезвом виде или во время различных конфликтов. В киевских ночных клубах "ПатиПа" и "Арена" о динамовском дуэте уже ходят легенды. Такие же, как и на базе "Динамо", когда футболистов утром выгружали пьяных из такси и буквально заносили в номер.

Но если Милевский еще "бодрячком" и до сих пор играет, то Алиев закончил с большим футболом в 2015-м, после чего мотаясь по аматорам. За последние годы футболист не раз попадал в скандалы с избиением жены, из-за алкоголизма и даже наркозависимости. Ко всему прочему все больше выясняется ситуаций с накопленными Алиевым большими долгами.

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Денис Олейник

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Металлисте" и "Днепре" (2009-2014)

Чем запомнился больше всего: маститым по тем временам трансфером в "Днепр", где стал одним из главных тусовщиков команды. А во времена игры за "Динамо" в ночном клубе "врезал" девушке

Чем все закончилось: мыканьем по зарубежным клубам, игрой в Финляндии и семейным скандалам

Денис Олейник www.sv98.de

Денис Олейник был одним из самых ярких футболистов начала 2010-х, за которого "Днепр" в свое время "отстегнул" очень большие на то время 10 млн. евро. Но после этого Денис за пару лет пропал с большого футбола, а попытки вернуться так и не увенчались успехом.

За три полных сезона в "Днепре" Олейник сыграл только 37 матчей, но стабильно появлялся в новостях о ночной жизни. При этом Денис в состоянии опьянения посреди ночи мог позвонить кому угодно (даже журналисту, с которым разговаривал пару дней назад) и заводить самые разные разговоры. А еще во время молодых лет в "Динамо" (футболист является воспитанником киевской академии в выпуске Милевского и Алиева) Олейник попал в конфликт, когда начал драку в ночном клубе и, по свидетельствам очевидцев, "зарядил" кулаком рядом танцующей девушке.

После "Днепра" Олейник подался "начать вторую жизнь" заграницу, но не сумел. Не сумев заиграть в Голландии и Германии, футболист погрузился в семейные скандалы и игроманию. То и дело, разные источники пестрят новостями о крупных проигрышах Дениса в казино, а жена футболиста не раз заявляла о насилии со стороны Олейника и его угрозах сжечь дом.

Александр Рыкун

Полузащитник, наиболее известный по карьере в "Днепр", "Ильичевце" (Мариуполь), "Металлисте" и "Ворскле" (1998-2010)

Чем запомнился больше всего: постоянный нарушитель футбольного режима из-за пьянства и тусовок, в молодости мог пропускать тренировки днями и неделями

Чем все закончилось: однажды Рыкун едва не разбился, выпав из балкона 3-го этажа, а на "пенсии" поправился килограмм на 30

Александр Рыкун во время игры за "Металлист" dynamo.kiev.ua

Его часто называют одним из самых лучших, но нераскрывшихся футболистов Украины. Плеймейкер, которого часто именовали "Зидан" - Рыкун в любом состоянии, даже просто "стоя" в центре поля, выдавал гениальные передачи и делал игру своими пасами. Но из-за проблем с алкоголем Александр так и не добился больших высот.

В эпоху игры Рыкуна ночные клубы еще не дошли до такого уровня, как при Милевском и Алиеве, но найти возможность выпить и погулять в компании Рыкуну это не мешало. Во время игры в "Ильичевце" доходило до того, что футболист на несколько дней мог исчезнуть, но тренер Николай Павлов все прощал ему. А история с падением с балкона 3-го этажа уже стала легендой в теме похождений украинских футболистов.

В итоге Рыкун довольно успешно, если говорить о результатах, выступал только в "Металлисте", выиграв две бронзы чемпионата Украины и своим голом в Кубке УЕФА добыв победу для харьковчан над "Бенфикой" в Португалии. Но по окончании карьеры Александр полностью "отпустил" свою физическую форму и очень прилично набрал в весе.

Александр Рыкун после окончания футбольной карьеры xsport.ua

Денис Адлейба

Полузащитник, наиболее известный по учебе в академии "Динамо" в одном выпуске с Алиевым и Милевским

Чем запомнился больше всего: постоянными тусовками с Милевским

Чем все закончилось: уехал в Абхазию и не имеет никакого отношения к украинскому футболу, как и не появляется рядом с Милевским

Артем Милевский (слева) и Денис Адлейба facebook.com/denys.adleiba

Очень загадочный персонаж для украинского футбола, который почти не имеет к нему отношения. Дениса Адлейбу знают только по его знакомству с Артемом Милевским - не более. Тем не менее, Адлейба в свое время тоже начинал футбольную карьеру.

Но довольно быстро закончил со спортом - травма и светская жизнь закрыли двери в большой футбол. Но на пике карьеры Милевского почти всегда рядом был Денис. В ночных клубах, барах, на разных тусовках и даже заграницей. Порой Адлейбы с Милевским рядом было больше, чем одноклубника Алиева.

В итоге Адлейба отправился со своим закадычным другом и зарубеж, "поднимал" местные тусовки и сопровождал Милевского в самые разные период его жизни и карьеры. Так Денис колесил по свету, пока не осел в родной Абхазии.

Игорь Шуховцев

Голкипер, наиболее известный по выступлениям за "Ильичевец" (Мариуполь), "Зарю" и "Металлист" (2005-2007)

Чем запомнился больше всего: пристрастием к водке и борьбой с алкоголизмом на протяжении всей карьеры

Чем все закончилось: хеппи-эндом - Шуховцев "завязал", не пьет уже больше 20 лет и стабильно играет на уровне ветеранов

Игорь Шуховцев в конце карьеры играл за "Металлист" dynamomania.com

"Я выпил столько, сколько люди в магазинах не видели" - уже многолетняя легендарная фраза имени Игоря Шуховцева, по которой сразу узнается именно этот голкипер. Большую часть своей карьеры Шуховцев рьяно дружил с алкоголем и мог выпить залпом бутылку водки, а затем кодировался и перешел на кофе.

Как рассказывал сам Шуховцев, еще во время игры в низшелиговых клубах он мог с кем-то "раздавить" бутылку водки на двоих, потому что "было скучно накануне чьего-то день рождения". А однажды вратарь на спор вдул бутылку водки, чтобы добыть иностранный костюм.

Во время "алкогольной карьеры" Шуховцев не шибко попадал в громкие истории, ведь в 26-27 лет решил закодироваться и побороть алкоголь. И в результате Игорь стал одним из немногих удачных примеров борьбы с "зеленым змеем" - вратарь таки завязал и продолжил нормально карьеру. Правда, "пересел" на другой напиток - за день мог выпивать больше 10-ти чашек кофе.

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