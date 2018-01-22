Лига Наций: что ждет Украину в новом турнире УЕФА

Осенью 2018 года стартует новый турнир для национальных команд Европы – Лига наций УЕФА, которая фактически полностью заменит товарищеские матчи. Она позволит создать новые коммерческие возможности для УЕФА и федераций. Кроме того, победители четырех дивизионов Лиги получат путевки в финальный турнир Евро-2020.

Исполком УЕФА определил состав корзин для жеребьевки, которая пройдет 24 января 2018 года в Лозанне. Напомним, что ранее все 55 европейских сборных распределили по четырем дивизионам (лигам) в соответствии с рейтингом УЕФА (не путать с рейтингом ФИФА, который учитывает результаты товарищеских встреч).

Нас интересует в первую очередь второй дивизион (Лига В), в которой выступит национальная сборная Украины.

Второй дивизион (лига В)

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.

Корзина 2: Швеция, УКРАИНА, Ирландия, Босния и Герцеговина.

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

12 сборных разобьют на четыре группы по три команды. Украина и Россия не могут встретиться друг с другом. Кроме того, наша сборная не попадет в одну группу с соседями по корзине – Швецией, Ирландией и Боснией и Герцеговиной.

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С).

Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Матчи Лиги наций пройдут в следующие сроки: 1-й тур – 6-8 сентября, 2-й тур – 9-11 сентября, 3-й тур – 11-13 октября, 4-й тур – 14-16 октября, 5-й тур – 15-17 ноября, 6-й тур – 18-20 ноября.

Стыковые матчи за четыре путевки на Евро-2020 состоятся с 26 по 31 марта 2020 года.

А отборочный турнир Евро-2020 пройдет с марта по ноябрь 2019-го. По его итогам определятся 20 обладателей путевок - по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по 5 или 6 в каждой). Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018-го (в Дублине).

Элит-раунд для украинцев

В Ньоне состоялись жеребьевки элит-раундов чемпионатов Европы 2018 года среди юниоров (U-19) и юношей (U-17). В обоих турнирах, которые пройдут весной этого года, сыграют сборные Украины.

Наши юниоры (U-19) выступят в четвертой группе вместе с командами Румынии, Швеции и Сербии. В финальный турнир, который пройдет с 16 по 29 июля в Финляндии, выходят победители семи групп.

Украинские юноши (U-17) играют в первой группе, где её соперниками выступят Сербия, Испания и Чехия. В финальный турнир (пройдет с 4 по 20 мая в Англии) выходят победители групп, а также семь лучших команд из числа занявших вторые места.

Знаете ли вы?

Листая футбольную энциклопедию "Обозревателя"

23 марта 1888 года. В лондонском отеле "Андертон" представители 12 клубов, с подачи президента "Астон Виллы" Уильяма Макгрегора, основали Английскую футбольную лигу – старейший чемпионат в мире.

21 февраля 1900 года. В Мюнхене основан ФК "Бавария" – самый титулованный ныне футбольный клуб Германии и единственная немецкая команда, выигравшая клубный Кубок мира ФИФА (2013).

21 ноября 1973 года. Футбольная сборная СССР бойкотировала ответный матч межконтинентальных стыков с Чили. Итог – техническое поражение (0:3) и пролет мимо ЧМ-1974.

21 марта 1987 года. Хавбек ПСВ и сборной Голландии Рууд Гуллит был продан в "Милан" за рекордную по тем временам сумму в $8,9 млн.

25 июня 1988 года. Футболисты сборной СССР во главе с Валерием Лобановским стали вице-чемпионами Европы, уступив в финале голландцам (0:2).

6 декабря 1995 года. В матче "Аделаида Сити" – "Сидней Юнайтед" (2:2) форвард хозяев Дэмьен Мори забил на 3,68 секунде игры. Книга рекордов Гиннесса считает этот гол самым быстрым в мире.

13 августа 2000 года. В игре Чемпионшипа "Вулверхэмптон" – Шеффилд Уэнсдей" (1:1) вратарь гостей Кевин Прессман был удален на 13-й секунде. Это самое быстрое удаление в истории футбола.

Любите футбол, играйте в футбол, читайте все о футболе на "Обозревателе".