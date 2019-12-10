Катастрофа России и "похороны" от "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 10 декабря

Матчами в группах Е, F, G и H стартовал 6-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020. 16 лучших команд Европы во вторник, 10 декабря, провели очередные поединки.

Среди результатов стоит отметить провальное выступление "Зенита", который проиграл в гостях "Бенфике" 0:3 и финишировал на последнем месте в группе, оставшись без еврокубков.

Нельзя оставить без внимание и игру "Барселоны", которая вторым составом "похоронила" в гостях итальянский "Интер", опустив его в Лигу Европы.

Особняком стоит роскошная победа "Ливерпуля", который с интервалом в минуту решил все проблемы на выезде с "Ред Булл" Зальцбург. Один из голов в исполнении Мохаммеда Салаха стал настоящим украшением тура

Группа E

"Наполи" Италия – "Генк" Бельгия 4:0 (3:0, 1:0) Голы: 1:0 – 3 Милик, 2:0 – 26 Милик, 3:0 – 38, пенальти Милик, 4:0 – 74, пенальти Мертенс.

Наполи – Мерет, Мариу Руй, Манолас, Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски (Гаэтано, 72), Аллан, Кальехон (Льоренте, 79), Милик (Лосано, 78), Мертенс.

Генк – Вандевордт, Мэле, Деваст, Лукуми, Де Норре (Нето, 82), Грошовски, Берге, Ито (Хаджи, 72), Пэйнтсил, Саматта (Бонгонда, 63), Онуачу.

Предупреждения: Вандевордт (36), Де Норре (74), Мариу Руй (80), Кулибали (87), Пэйнтсил (88).

"Ред Булл" Австрия – "Ливерпуль" Англия 0:2 (0:0, 0:2) Голы: 0:1 – 57 Кейта, 0:2 – 58 Салах.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Кристенсен, Вебер, Онгене, Мвепу, Собослаи (Ашимеру, 90), Юнузович (Дака, 68), Хван Хи Чхан, Холанд (Окугава, 75), Минамино.

Ливерпуль – Алиссон, Ловрен (Гомес, 53), Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Ориги, 87), Мане, Салах, Фирмино (Милнер, 75).

Предупреждение: Мане (51).

Группа F

"Интер" Италия – "Барселона" Испания 1:2 Голы: 0:1 – 23 Карлес Перес, 1:1 – 44 Лукаку, 1:2 – 86 Фати.

Интер – Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

Барселона – Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес (Фати, 85), Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49), де Врей (88), Годин (90).

Интер - Барселона

Интер - Барселона

Интер - Барселона

Интер - Барселона

"Боруссия" Д Германия – "Славия" Чехия 2:1 (1:1, 1:0) Голы: 1:0 – 10 Санчо, 1:1 – 43 Соучек, 2:1 – 61 Брандт.

Боруссия Д – Бюрки, Загаду, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Балерди, 83), Азар (Пишчек, 83), Вайгль, Ройс, Санчо (Дауд, 87), Брандт, Геррейру.

Славия – Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Станчу, Такач (Гушбауэр, 83), Соучек, Шевчик, Масопуст (Траоре, 72), Шкода (Юсуф, 65), Олайинка.

Предупреждения: Брандт (38), Боржил (42), Загаду (49), Вайгль (66), Цоуфал (82).

Удаление: Вайгль (77).

Группа G

"Бенфика" Португалия – "Зенит" Россия 3:0 (0:0, 3:0) Голы: 1:0 – 47 Серви, 2:0 – 58, пенальти Пицци, 3:0 – 79, автогол Азмун.

Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус (Кайо, 89).

Зенит – Кержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов (Мак, 90), Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Дуглас Сантос (17), Габриэл (19), Оздоев (43), Ерохин (55).

Удаление: Дуглас Сантос (56).

Бенфика - Зенит

Бенфика - Зенит

Бенфика - Зенит

Бенфика - Зенит

Бенфика - Зенит

"Лион" Франция – "РБ Лейпциг" Германия 2:2 (0:2, 2:0) Голы: 0:1 – 9, пенальти Форсберг, 0:2 – 33, пенальти Вернер, 1:2 – 50 Ауар, 2:2 – 82 Депай.

Лион – Антони Лопеш, Андерсен, Денайер, Тете, Рафаэл (Марсал, 73), Терье (Марсело, 87), Ауар, Тиаго Мендес, Тузар (Рен-Аделаид, 64), Дембеле, Депай.

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано (Ампаду, 55), Саракки, Форсберг, Айдара, Демме, Нкунку (Лаймер, 75), Вернер (Матеус Кунья, 55), Поульсен.

Предупреждения: Упамекано (2), Тиаго Мендес (33), Мукиеле (53), Саракки (62).

Группа H

"Челси" Англия – "Лилль" Франция 2:1 (2:0, 0:1) Голы: 1:0 – 19 Абрахам, 2:0 – 35 Аспиликуэта, 2:1 – 78 Реми.

Челси – Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Ковачич (Маунт, 82), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72).

Лилль – Меньян (Лео Жардим, 72), Габриэл, Челик, Тиагу Джало, Пье, Тиаго Майя (Бамба, 66), Сумаре, Шека, Языджи, Луис Араужо (Саншеш, 82), Реми.

Предупреждения: Челик (40), Зума (45), Шека (67).

Челси - Лилль

Челси - Лилль

Челси - Лилль

Челси - Лилль

Челси - Лилль

"Аякс" Голландия – "Валенсия" Испания 0:1 (0:1, 0:0)Гол: 0:1 – 24 Родриго. Аякс – Онана, Альварес (Дест, 46), Мазрауи, Блинд, Мартинес, Тадич, Ланг (Хунтелар, 70), Тальяфико (де Йонг, 89), ван де Бек, Велтман, Зиеш.

Валенсия – Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Коклен, Ферран Торрес (Мангаля, 90), Гамейро (Вальехо, 54), Родриго.

Предупреждения: Альварес (10), Доменек (79), Тальяфико (79), Онана (81), Парехо (81), ван де Бек (83), Вальехо (86), Тадич (90).

Удаление: Габриэл Паулиста (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 декабря, свой матч шестого тура Лиги чемпионов сезона 2019/2020 проведет и донецкий "Шахтер". Украинская команда дома в Харькове примет итальянскую "Аталанту".

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