Лидер сборной Украины отдал голевой пас в Кубке Италии

Хавбек сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский отдал голевую передачу в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Фиорентины".

Руслан Малиновский в матче с "Фиорентиной"

Украинский футболист вышел в стартовом составе своего клуба и провел на поле весь матч, а на 67-й минуте ассистировал Йосипу Иличичу, который сравнял счет (1:1). Тем не менее, выйти в следующий этап команде Малиновского не удалось – победа "Фиалок" 2:1.

Видео гола "Аталанты":

Руслан получил хорошую оценку за матч. Для 26-летнего украинца это вторая голевая передача в составе "Аталанты". Также на его счету 3 гола в 23 матчах.

Руслан Малиновский в матче с "Фиорентиной"

Все действия Руслана Малиновского в поединке с "Фиорентиной" на видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Малиновский забил единственный гол своей команды в выездном матче Серии А против "Болоньи".

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