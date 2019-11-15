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15 ноября • обновлено в 11:36
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Легионер "Динамо" забил гол сопернику Украины в отборе Евро-2020

1.2т
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Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес отметился голом в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.

Жерсон Родигес (справа) в матче с Сербией

Жерсон Родигес (справа) в матче с Сербией

Поединок проходил в Белграде на стадионе "Райко Митич". В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу сербов гости провели атаку – Жерсон технично принял мяч метрах в 12-ти от ворот и вторым касанием пробил в верхний угол, сократив разрыв до минимума.

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Для 24-летнего футболиста это третий гол в 23 матчах за сборную Люксембурга. Ранее он также отличался в квалификации Евро-2020 в матчах со сборной Литвы (дома и на выезде).

Поединок в Белграде завершился победой Сербии – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Португалии разгромила Литву в квалификации ЧЕ со счетом 6:0.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Жерсон Родригес
Место
Сербия Белград
Теги
сборная Люксембурга по футболу сборная Сербии по футболу
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