Легионер "Динамо" забил гол сопернику Украины в отборе Евро-2020

Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес отметился голом в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.

Жерсон Родигес (справа) в матче с Сербией

Поединок проходил в Белграде на стадионе "Райко Митич". В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу сербов гости провели атаку – Жерсон технично принял мяч метрах в 12-ти от ворот и вторым касанием пробил в верхний угол, сократив разрыв до минимума.

Для 24-летнего футболиста это третий гол в 23 матчах за сборную Люксембурга. Ранее он также отличался в квалификации Евро-2020 в матчах со сборной Литвы (дома и на выезде).

Поединок в Белграде завершился победой Сербии – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Португалии разгромила Литву в квалификации ЧЕ со счетом 6:0.

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