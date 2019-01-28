Тяжелая травма и операция: "Динамо" надолго лишилось ведущего легионера

Хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич в контрольном матче со "Спартой" повредил передние крестообразные связки колена и выбыл на достаточно длительный срок.

Йосип Пиварич Динамо от Шурика

Как сообщает "Динамо" от Шурика" со ссылкой на свои источники, Пиваричу необходима операция. Точные сроки и место проведения хирургического вмешательства пока согласовываются, но, предварительно, медицинская процедура состоится в Мадриде.

Что касается сроков восстановления Пиварича, то ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев. А это значит, что в нынешнем сезоне хорватский легионер "Динамо" уже не поможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 2019 года "Динамо" разгромило немецкий "Бохум", а во втором расписало мировую с румынским "Стяуа".

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