Легенде "Динамо" Йожефу Сабо – 80: неизвестные факты о футболисте

29 февраля заслуженному мастеру спорта, одному из лучших полузащитников киевского "Динамо" и сборной СССР Йожефу Сабо исполняется 80 лет.

Хотя он намного "моложе", ведь родился 29 февраля 1940-го – высокосного года, и сегодня отмечает только свой двадцатый день рождения. Несколько дней назад в личной беседе со мной он сказал, что свой юбилей по традиции отметит на Закарпатье, откуда сам родом.

Йожеф Сабо ФК "Динамо" Киев

У него великолепная визитная карточка. Судите сами. Начинал играть в "Химике" Калуш (1957 г.), затем были "Спартак" Ужгород (1957-1959 гг.), "Динамо" Киев (1959-1969 гг.), "Заря" Луганск (1970 г.), "Динамо" Москва (1971-1972 гг.). В чемпионатах СССР провел 315 матчей, из них 246 в составе киевского "Динамо", забил 49 мячей. 4-кратный чемпион СССР (1961, 1966, 1967, 1968 гг.), 3-кратный серебряный призер (1960, 1965, 1969 гг.), 2-кратный обладатель Кубка СССР (1964, 1966 гг.). Также пять раз был включен в список "33 лучших" чемпионата СССР.

В составе сборной СССР провел 41 матч (забил 8 мячей). Полуфиналист ЧМ-1966 в Англии, бронзовый призер ОИ-1972 в Монреале, финалист Кубка Кубков (1972 г.).

Заслуженный тренер Украины. Как главный тренер возглавлял команды "Заря" Луганск (1972 г.), СКА Киев (1978 г.), "Днепр" Днепропетровск (1978-1979 гг.). Неоднократно становился у руля киевского "Динамо" (1992-1993 – 3 матча, 1993-1994 – 17 матчей, 1994-1995 – 17 матчей, 1995-1996 – 34 матча, 1997 – 15 матчей, 2004-2005 – 26 матчей, 2007-2008 – 6 матчей). С "Динамо" трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок страны. Возглавлял Сабо и национальную сборную Украины в 1994 и 1996-1999 гг.

Первое "золото"

В киевское "Динамо" Сабо пришел в 1959 году вместе с закарпатцами – защитником Василием Турянчиком и вратарем Андреем Гаваши. В том сезоне киевляне омолодили свой состав, Олега Ошенкова на тренерском мостике заменил Вячеслав Соловьев, и команда с берегов Днепра заняла седьмое место. Минуя дубль, в том чемпионате 19-летний полузащитник провел 12 матчей. А уже в следующем сезоне Йожеф сыграл в составе "Динамо" 25 матчей и забил 12 мячей, став обладателем серебряной медали чемпионата страны.

Чемпионат 1961 года. 17 октября после нулевой ничьи на своем поле с харьковским "Авангардом" динамовцы досрочно, за тур до финиша турнира, впервые стали чемпионами СССР. Сабо сыграл 27 матчей и забил три мяча. Будучи самым молодым в команде, "золото" Йожеф выиграл вместе со своими партнерами по команде: Макаровым, Войновым, Лобановским, Серебряниковым, Каневским, Базилевичем, Бибой, Трояновским, Сучковым, Сорокиным, Щегольковым, Турянчиком, Ануфриенко, Ерохиным… "Динамо" же в турнирной таблице опередило "Торпедо" и "Спартак".

Полузащитник нового типа

Сабо быстро вписался в динамовский чемпионский ансамбль. О нем легендарный полузащитник, чемпион Европы 1960 года Юрий Войнов сказал следующее: "Сабо – полузащитник нового типа". Прошли годы, и в одном из интервью динамовец очень емко изложил свой взгляд на обязанности полузащитника на футбольном поле: "Полузащитник должен уметь все: отбирать мяч, играть на перехвате, быстро контратаковать, защищаться, бить по воротам, вести атлетическую жесткую борьбу, менять направление атаки". Сабо умел это делать отменно. Он поражал своим неистовством в борьбе, порой необузданным азартом, спортивной злостью…

Особо динамовец был опасен для вратарей соперника при выполнении стандартных положений, будучи штатным пенальтистом команды. Если динамовцы получали право на исполнение штрафного удара со значительного расстояния, метров с 30-ти, это уже была "забота" Сабо. И часто после его пушечных ударов мяч оказывался в сетке ворот.

Крестик нашли ранним утром

Я с Йожефом познакомился вскоре как он появился в Киеве. Подружились. Когда он тренировал "Динамо" и сборную Украины, я в качестве журналиста летал с командами на многие зарубежные игры, также посещал все матчи с участием Сабо в его бытность игроком. Есть что вспомнить. Вот несколько эпизодов, которые отложились в памяти.

Он дебютировал в "Динамо" 1 июня 1959 года в матче, который вызвал огромный интерес киевских болельщиков одним только брендом команды-соперника. В Киев на товарищескую игру прилетел знаменитый лондонский "Тоттенхэм Хотспурз". Естественно, к новичку было приковано особое внимание. И он не разочаровал и понравился, несмотря на то, что "Динамо" уступило гостям из Англии – 1:2. Единственный мяч в исполнении киевлян побывал в воротах гостей после результативного паса Сабо, который вскоре стал игроком основного состава и кумиром болельщиков.

25 июня 1966 года. Полуфинальный матч чемпионата мира в Англии между сборными СССР и ФРГ. Уже на 8-й минуте Сабо решительно пошел в подкат против Франца Беккенбауэра и получил тяжелую травму. Вины в том футболиста сборной ФРГ не было. А замены игроков в ту пору на чемпионатах мира не разрешались. Сабо остался на поле и, сцепив зубы, продолжил игру. Но вскоре сборную СССР ожидало еще одно испытание. У нападающего Игоря Численко сдают нервы после очередного мелкого фола против него со стороны опекуна – Карла-Хайнца Шнеллингера. Арбитр показывает москвичу красную карточку, и сборная СССР осталась с девятью с "половиной" футболистами против одиннадцати соперников. Той самой "половинкой", старавшейся помочь партнерам в матче против одной из лучших команд мира, стал киевский динамовец.

Наградой за мужество стала для Сабо бронзовая медаль чемпионата мира, которая тогда вручалась и игрокам команды, занявшей четвертое место. А журналисты, которые освещали чемпионат в Англии, назвали Сабо среди лучших полузащитников турнира.

1971 год. Константин Бесков пригласил 32-летнего Сабо в московское "Динамо", когда его команда вошла в зону еврокубков. С киевским клубом он расстался в 29 лет из-за определенных разногласий с Виктором Масловым. В московской команде Йожеф играл на непривычной для себя позиции заднего центрального защитника. "Динамо" первым из московских клубов вышел в финал Кубка Кубков, где в упорной борьбе уступил шотландскому "Глазго Рейнджерс" – 2:3. Один из мячей забил Сабо, будучи признанным лучшим в составе неудачников того поединка.

Признаюсь, не помню, по-моему, это был сентябрь 1987 года, и Сабо возглавлял команду ветеранов киевского "Динамо". Киевлян пригласили на товарищеский матч в один из поселков где-то в Ровенской области. Соперниками гостей были молодые игроки и тренеры областного первенства. Где-то в середине второго тайма, не желая мириться с поражением, хозяева поля "предложили" гостям довольно грубую игру.

В одном из эпизодов на поле возникла потасовка. С тренерской скамейки в гущу событий бросился Сабо. Страсти угомонились. Но спустя некоторое время после окончания матча, в котором "Динамо" победило, тренер обнаружил, что в пылу борьбы исчезла с его шеи цепочка с крестиком, который в свое время подарила ему бабушка, а той он достался от ее матери. Одним словом, семейная реликвия, от чего очень опечалился Йожеф Йожефович… Разместился я с тренером в одной комнате домика, где ночевали динамовцы. Где-то часов в семь утра раздался стук в окошко. Местные болельщики с раннего утра "перепахали" поле и нашли пропажу. Суеверный Сабо был на седьмом небе от счастья. А с крестиком он не расстается по сей день.

Риск – благородное дело

Сабо – тренер для футболистов, специалистов, журналистов, болельщиков – фигура неординарная. Подкупало его умение в выборе тактики, умение выстроить игру своей команды, смелость при вводе в состав молодых футболистов. В середине 90-х он дал шанс в основном составе "Динамо" 19-летним Шовковскому, Ващуку, Дмитрулину, 18-летнему Шевченко. И ведь рисковал, выпуская из в ответственных играх. Вскоре они стали основными игроками "бело-синих", а также сборной Украины. А национальная команда, возглавляемая Сабо, останавливалась в шаге от попадания в финальные турниры Кубка мира и чемпионата Европы.

Долгие лета

И в свои 80 Йожеф Йожефович держит руку на пульсе любимой игры. Футбол стал делом его жизни. Уже много лет он работает экспертом на телеканале "Футбол". В отличие от некоторых своих коллег, никогда не смягчает свою оценку игры, указывает на недостатки в действиях футболистов, частенько достается на орехи и футболистам его родного "Динамо".

Вот такой он сегодняшний именинник, которому поклонники футбола желают вот что: Йожеф Йожефович, лет до ста расти вам без старости. Спасибо за вашу преданность футболу, за все, что вы для него сделали!"

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