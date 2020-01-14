Легендарный фанат "Динамо" Парамон впал в кому: что произошло

Легендарный фанат киевского "Динамо" Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский) попал в больницу в очень тяжелом состоянии, сообщил журналист Александр Геенко.

Парамон dynamo.kiev.ua

"Парамон в коме в реанимации 4-й больницы, все очень плохо. Ехал с работы в маршрутке, потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, 92", – написал журналист в Facebook.

По информации сайта "Динамо от Шурика", в конце прошлого года Парамон был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония". Тогда его подлечили, и он покинул больницу.

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Напомним, Парамон – суперфан киевского "Динамо", живой талисман футбольной команды. Без Парамона больше 30 лет не обходится ни один матч киевлян на домашней арене. Кроме "Динамо", Парамон поддерживает киевский хоккейный клуб "Сокол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Киеве умер президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Михаил Волобуев, а в тот же день не стало еще одного известного спортивного журналиста и историка Евгения Белозерова.

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