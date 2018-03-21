Лакомые кусочки: два игрока "Шахтера" вошли в топ-20 уникального рейтинга

Игроки донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра и Бернард вошли в число 20 футболистов, которые станут самыми желанными свободными агентами в летнее межсезонье по версии издания Marca.

У обоих легионеров "горняков" контракты с клубом истекают этим летом и они уже сообщили о том, что не намерены оставаться в Украине. Трансферную стоимость Бернарда ресурс Transfermarkt.de оценивает в 16 миллионов евро, Феррейры – в 7 миллионов.

А самым лакомым кусочком летнего межсезонья будет нидерландский легионер недавнего обидчика киевского "Динамо" римского "Лацио" Стефан де Фрей. Клуб, который его подпишет этим летом, сэкономит 35 миллионов евро.

Как сообщал "Обозреватель", в услугах Бернарда заинтересованы три бразильских топ-клуба, а Феррейра может перейти в генуэзскую "Сампдорию" из итальянской Серии А.