Криштиану Роналду назвал тесты на коронавирус д*рьмом

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жестко раскритиковал ПЦР-тесты (тесты на коронавирус).

В Instagram португальский футболист написал, что чувствует себя здоровым, и пожелал удачи своей команде в матче второго тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Как сообщает издание Чемпионат, спустя несколько минут Криштиану оставил еще один комментарий, написав: "ПЦР – д*рьмо". Позже он удалил это сообщение.

Напомним, что впервые о коронавирусе у Роналду стало известно 13 октября. Он был вынужден покинуть расположение национальной сборной, поэтому не смог помочь ей в матче против Швеции. Он пошел на хитрость, чтобы быстрее вернуться к тренировкам и восстановиться к матчу против "Барселоны", но второй ПЦР-тест Криштиану также оказался положительным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Роналду Катя Авейру заявила, что коронавирус – самый большой обман в ее жизни.