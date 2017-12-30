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Не миллиард: Криштиану Роналду назвал "Реалу" свою цену

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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил руководство клуба продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Record.

По информации источника, португалец уведомил заинтересованных в нем "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится. При этом в контракте Роналду, который он подписал в ноябре 2016-го, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

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Отмечается, что отношения между нападающим и президентом "Реала" Флорентино Пересом достигли дна: португалец не хочет разговаривать с руководителем.

8 декабря Роналду заявил, что еще не рождался игрок, который был бы сильнее его.

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Тема
Трансферы
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИспанияМадрид
Источник
Источник:lenta.ru
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