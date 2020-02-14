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14 февраля • обновлено в 16:43
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"Король футбола" Пеле прокомментировал новости о тяжелом состоянии

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Выдающийся бразильский нападающий Пеле опроверг информацию о том, что находится в подавленном состоянии из-за проблем со здоровьем.

"У меня все в порядке. Я принимаю тот факт, что с каждым годом мне приходится адаптироваться к новым физическим ограничениям, и пытаюсь не унывать из-за трудностей. В моей жизни есть как хорошие, так и плохие дни. Это нормально для людей моего возраста. Я не боюсь, я решителен в том, что делаю", – заявил "Король футбола" в интервью информагентству Reuters.

Пеле

Пеле

Напомним, что в октябре легендарному футболисту исполнится 80 лет. Он является единственным игроком, который трижды становился победителем чемпионата мира по футболу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сын Пеле Эдиньо заявил, что его отец находится в подавленном состоянии из-за проблем со здоровьем, которые не позволяют ему свободно передвигаться.

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"Король футбола" Пеле
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