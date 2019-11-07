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7 ноября • обновлено в 21:28
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Копенгаген - Динамо: онлайн видео голов Лиги Европы

3.5т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы проигрывает датскому "Копенгагену". Поединок проходит на стадионе "Паркен" в столице Дании.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген.

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Копенгаген Дания – Динамо Украина 1:0

Гол: 1:0 – 4 Стаге.

Копенгаген – Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон, Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер, Фальк, Сантос, Сотериу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад матч между этими же командами в Киеве завершился вничью 1:1. В первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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