Копенгаген - Динамо: онлайн видео голов Лиги Европы

Киевское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы проигрывает датскому "Копенгагену". Поединок проходит на стадионе "Паркен" в столице Дании.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген.

Копенгаген Дания – Динамо Украина 1:0

Гол: 1:0 – 4 Стаге.

Копенгаген – Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон, Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер, Фальк, Сантос, Сотериу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад матч между этими же командами в Киеве завершился вничью 1:1. В первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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