Коноплянку "забраковали" в Турции — СМИ

Трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" находится под угрозой срыва, сообщает турецкий журналист Futbol Merkez Эртан Сюзгун.

Евгений Коноплянка twitter.com

По информации журналиста, которую он опубликовал в своем Twitter, в данный момент руководство "Бешикташа" решило отказаться от услуг украинца и полностью прекратило все переговоры по переходу. В то же время в стан стамбульских "Орлов" переходит хавбек "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду.

Напомним: другие турецкие СМИ ранее сообщали, что переход Коноплянки в "Бешикташ" практически состоялся, и украинец 21 августа пройдет медобследование и подпишет 4-летний контракт с клубом. По утверждению стамбульской прессы, зарплата Коноплянки составит 2,5 млн евро в год.

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