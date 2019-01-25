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Коноплянка забил шедевральный гол в чемпионате Германии: видеофакт

6.9тЧитать материал на украинском

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забил фантастический гол в чемпионате Германии. Полузащитник "Шальке" на 17-й минуте вывел вперед свою команду в матче 18-го тура Бундеслиги против "Герты".

Коноплянка приблизился к штрафной соперника с фланга, затем сместился в центр и невероятным мощным дальним ударом поразил ворота.

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Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

twitter.com/s04

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Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Теги
Шальке-04ФК Герта
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Конопляныч зрадник,газпром рекламирует )))))))))))))))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Мої вітання, Евгене!!
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