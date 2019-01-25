Коноплянка забил шедевральный гол в чемпионате Германии: видеофакт

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забил фантастический гол в чемпионате Германии. Полузащитник "Шальке" на 17-й минуте вывел вперед свою команду в матче 18-го тура Бундеслиги против "Герты".
Коноплянка приблизился к штрафной соперника с фланга, затем сместился в центр и невероятным мощным дальним ударом поразил ворота.
Евгений Коноплянка
twitter.com/s04
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский футболист Евгений Коноплянка в зимнее межсезонье мог покинуть "Шальке".
Наставник немецкого клуба Доменико Тедеско принял решение расстаться с полузащитником из-за нарушения дисциплины.
Лидером сборной Украины заинтересовался "Бешикташ".
Турецкие фанаты забросали Коноплянку в Instagram с просьбами перейти в их клуб.
Однако "Бешикташ" не смог договориться с футболистом о трансфере из-за высокой зарплаты.
Наставник турецкого клуба отметил, что у него в обойме есть игроки, которые выглядят не хуже Коноплянки.
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