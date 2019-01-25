Коноплянка забил шедевральный гол в чемпионате Германии: видеофакт

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забил фантастический гол в чемпионате Германии. Полузащитник "Шальке" на 17-й минуте вывел вперед свою команду в матче 18-го тура Бундеслиги против "Герты".

Коноплянка приблизился к штрафной соперника с фланга, затем сместился в центр и невероятным мощным дальним ударом поразил ворота.

Евгений Коноплянка twitter.com/s04

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