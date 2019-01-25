Коноплянка поставил карьеру под угрозу: что происходит

Дела Евгения Коноплянки в "Шальке" идут неважно — игровой практики и доверия почти нет, а клуб желает продать украинца. Казалось, зимнее трансферное окно придет на помощь. Но за неделю до его завершения перспективы Коноплянки только ухудшились.

Еще несколько дней тому в футбольных кругах шло живое обсуждение переезда Коноплянки в Турцию, где хавбека якобы хотел видеть в своих рядах "Бешикташ". Но затем местные СМИ резко развернули курс и "открестились" от Евгения, а сам футболист вернулся в "Шальке" и ждет весны без радужных перспектив.

OBOZREVATEL разбирается, почему Евгений Коноплянка угодил в такую западню и что дальше ждет его карьеру.

В плену у немцев и собственных аппетитов

Еще до конца осенней части Бундеслиги "Шальке" четко дал понять — клуб хочет попрощаться с Коноплянкой. Назрела классическая ситуация — плохие выступления в чемпионате (сейчас "кобальтовые" идут 12-ми в турнирной таблице, тогда как в прошлом сезоне заняли 2-е место), украинец не может помочь результатом и мало играет, но остается одним из самых богатых игроков (зарплата около 5 млн. евро в год).

Евгений Коноплянка

В "Шальке" пришли к тому, что пора совершить небольшую перестройку, которая пойдет путем не смены тренера, а чистки состава. Вместе с Коноплянкой в список "на выход" попали еще несколько игроков, что воспринялось вполне спокойно.

Такой сценарий наверняка спокойно воспринял и Евгений. В 29 лет (что уже можно назвать "началом заката карьеры") хавбек не играет и имеет странное натянутое положение в команде. С одной стороны, и не глухой "баночник" (9 матчей за "Шальке" на внутренней арене и выход в 5-ти из 6-ти матчей группы Лиги чемпионов), но и постоянно играть не дают.

К тому же, немного странно ведет себя и главный тренер Доменико Тедеско: публично он говорит о готовности Коноплянки играть и порой хвалит украинца, но на деле внезапно оставляет на скамейке и в сложных случаях все равно не выпускает на замену. Хотя немецкие СМИ утверждают, что Тедеско "точит зуб" на украинца из-за нарушения дисциплины, когда тот с товарищами по команде после поражения в ЛЧ (1:3 от "Порту") дернул в ночной клуб и загулял.

В любом случае Коноплянке любезно "собрали чемодан" и разрешили цивилизованно искать трансфер. И дело быстро задвигалось вперед — после начала сотрудничества с новым агентом (албанец Фали Рамадани, довольно известный в восточной Европе), Коноплянкой живо начали интересоваться в Турции. И первым интерес в конкретику превратил "Бешикташ".

Несмотря на экспрессивность и любовь к преувеличению турецких СМИ, по их сообщениям все больше становилось понятно, что Коноплянка на уверенном пути в "Бешикташ". Но теперь, похоже, эта история оказалась лишь раздутым пузырем. На днях турецкие СМИ существенно изменили тон по отношению к украинцу и пришли к выводу, что на берегах Босфора Евгения не будет. В итоге футболист возвращается в Германию и снова оказывается в рамках своего прежнего положения.

Евгений Коноплянка

Что же пошло не так в Турции? Сейчас турецкий футбольный рынок — это гремучая смесь амбиций и намерений, приправленных финансовым благополучием и известным турецким темпераментом. Иными словами, сегодня в Турции (особенно гранды) могут пригласить и подписать многих известных и статусных игроков, не жалея на них денег. Главное — статус игрока и улучшение имиджа клуба.

Этим и хотел воспользоваться Коноплянка, прорабатывая трансфер в "Бешикташ". По некоторым данным, турки были готовы платить украинцу очень неплохую зарплату в 3,2 млн. евро. Но Женя оценил себя более высоко — 4,5 млн. евро в год. Давать 29-летнему украинцу без практики и умения работать на защиту такие деньги "Бешикташ" логично посчитал глупостью, в итоге отказавшись от трансфера. При этом сам клуб вряд ли многое потерял, а вот Коноплянка загубил хороший вариант, как в игровом, так и в финансовом плане (хотя нельзя исключить и то, что до окончания трансферного окна (31 января) клуб и футболист таки договорятся).

Впереди снова скамейка запасных и отсутствие топовых вариантов

Таким образом ситуация для Коноплянки снова стала тупиковой и без ярких перспектив. В "Шальке" отношение к нему не изменилось, Тедеско тоже остался на месте, и первый поединок Бундеслиги 2019-го (с "Вольфсбургом") украинец уже пропустил (якобы из-за простуды). Тедеско же недавно сказал, что Коноплянка готов сыграть с "Гертой" (следующая игра "Шальке" в БЛ), но к его высказываниям насчет украинца уже мало доверия.

Поэтому в целом Коноплянке не светит постоянная игровая практика. Разве что случится чудо, и в очередной кризисный момент Женя выйдет и спасет игру, а потом еще несколькими отличными матчами завоюет место на поле. Но после первой половины сезона с учетом всех игровых раскладов в это мало верится.

Евгений Коноплянка (в центре) довольно редко выходит на поле в играх "Шальке"

Со стороны единственным правильным вариантом для Евгения кажется экстренный поиск нового клуба сейчас, до 31 января. Времени — еще неделя, и наверняка агентом украинца такая работа уже ведется. История знает немало случаев, когда игроков оформляли не то, что в последние часы, а в последние минуты трансферного окна. Но опять же, чтобы найти команду в топ-чемпионате Европы не хуже "Шальке", Евгению надо быть готовым соглашаться на ряд уступок, а не только на снижение зарплаты. Финансовые условия, которые имеет футболист в Германии, ему уже никто не даст.

В ином же случае все будет печально для украинца. Если он останется в "Шальке" и не вернет доверия тренера, то летом станет почти 30-летним (день рождения — в сентябре) полузащитником без способности играть на оборону и сезонным простоем без постоянной игровой практики. На этом карьеру на топ-уровне можно будет завершать и в лучшем случае надеяться только на варианты типа "Бешикташа" или условного середняка Италии (или кого-то из грандов Греции, Бельгии и подобных).

Но более вероятный сценарий здесь — возможность отлично заработать в конце карьеры. Денежный вариант из Турции и богатых клубов мелких чемпионатов, или даже Катар с ОАЭ — самое то. И это в 30 лет, когда в условиях нынешней медицины и возможностей футболист уровня Коноплянки мог бы еще 2-3 года нормально поиграть в видной команде топ-чемпионата.

А еще есть российский "Зенит", куда слухи также сватали Коноплянку в свое время (из-за "родственности" "Шальке" с питерцами по линии "Газпрома"). Россияне вполне позволяют себе такие трансферы, а учитывая их новую логику "украинцы приносят трофеи" и присутствие в тренерском штабе Анатолия Тимощука, этот вариант тоже никак нельзя отбрасывать…

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