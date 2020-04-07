Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что с удовольствием сыграл бы против женской сборной Украины по футболу.

"Не смотрел вживую, но я видел в Youtube видео о самых жесткими моментами. Интересно, насколько девушки могут быть жесткими даже в сравнении с нами. Они, по большому счету, ничем не уступают. Я бы очень хотел посмотреть вживую, и сыграть бы с ними тем более. Только один момент - мы будем бегать только боком, чтобы уравнять шансы. Как крабики", – сказал Коноплянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан женской футбольной команды "Сент-Миррена" Джейн О'Тул показала невероятное мужество, кулаком поставив на место вылетевшую коленную чашечку во время матча.

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