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Колумбия - Англия: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

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Сборная Колумбии дала невероятный бой команде Англии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018, но не смогла добыть победу. Игра завершилась в серии послематчевых пенальти в пользу европейских футболистов.

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Колумбия – Англия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы: 0:1 – 57, пенальти Кейн, 1:1 – 90 Мина.
Колумбия – Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес, Лерма (Бакка, 62), Санчес (Урибе, 79), Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.
Англия – Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69), Куадрадо (118).

В 1/4 финала англичане сыграют с командой Швеции, которая несколькими часами ранее впервые с 1995 года вышла в эту стадию турнира, минимально одолев Швейцарию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Колумбии по футболусборная Англии по футболу
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