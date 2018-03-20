Колол с 12 лет: Месси поделился откровенностью о карьере

Лидер каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что уже в 12 лет мог самостоятельно себе делать уколы. У юного футболиста был диагностирован дефицит гормона рост, из-за чего ему был назначен лечебный курс.

"С 8 лет мне делали уколы родители, а в 12 лет я уже знал, как делать это самостоятельно. Я проходил курс и делал уколы в ноги. Каждый вечер вкалывал себе гормон роста. Сначала в одну ногу, потом менял на другую. Иголка была маленькой, поэтому я особо ничего не чувствовал. Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал", – цитирует Месси Лента.ру со ссылкой на OneFootball.

Напомним, каталонская "Барселона" решила подписать контракт с Лионелем, оплатив ему лечение. Сейчас рост аргентинца составляет 169 сантиметров.

Как сообщал "Обозреватель", Лионель Месси выразил уверенность в том, что ему удастся вместе со сборной Аргентины выиграть чемпионат мира 2018 года в России.