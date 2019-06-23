Ключевой футболист сборной Украины переходит в "Динамо"

Футболист луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев в ближайшее время станет игроком "Динамо", сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники.

Александр Караваев

До 2017-го года 27-летний футболист был на контракте у "Шахтера", однако за первую команду горняков так и не провел ни одного матча.

Александр на правах аренды защищал цвета "Севастополя" (2012 - 2014), "Зари" (2014-2016) и "Фенербахче" (2017). В 2017-м году стал полноценным игроком луганского клуба.

В прошлом сезоне Караваев сыграл за "Зарю" в 38 матчах во всех турнирах и забил 10 мячей. За сборную Украины провел 22 игры и отметился одним голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая информация о потенциальном трансфере хавбека "Зари" появилась еще 20 июня. Ранее попытки подписать бывшего "горняка" у киевлян были еще в 2017 году.

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