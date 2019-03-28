"Клеймо": в Англии поставили крест на российских футболистах

Британский журналист ESPN Джон Брэдли не верит в то, что футболисты из России могут заиграть в Англии.

Футбольный комментатор, который часто работает на матчах Премьер-лиги России, заявил, что игроки из РФ редко становятся успешными за пределами страны.

"Есть много молодых футболистов, в особенности в ЦСКА. Но едва ли кто-то из них переедет в Англию в обозримом будущем. Это же чистая рулетка! На всех российских футболистах клеймо – в Европе знают, что они не добиваются успеха за пределами родной страны", - приводит слова Брэдли Спорт-Экспресс.

Юрий Жирков в "Челси"

Также британский журналист вспомнил выступления россиянина Юрия Жиркова в лондонском "Челси" в 2009/11 годах.

"Русских игроков всегда связывают с "Челси", ха-ха! Кто же станет новым Жирковым? Но да, тут даже шутки неуместны – на лондонцев наложен трансферный бан, так что пока этот вариант исключен", - отметил Брэдли.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Роман Зобнин вызвал бурную реакцию в сети после того, как откровенно выразился о нынешней ситуации в его стране.

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