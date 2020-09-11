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Китайский клуб нацелился на Ярмоленко

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Ярмоленко

Клуб китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн" нацелился на трансфер украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Как сообщает издание SkySports, лондонский клуб нуждается в финансовых ресурсах для подписания новых игроков, поэтому англичане не будут препятствовать уходу нашего соотечественника.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро по данным Transfermarkt. Он провел 33 матча за лондонцев, забив 7 голов и отдав 2 результативных передачи. Сейчас его стоимость составляет 9,5 миллионов евро.

Отметим, что в случае перехода в "Шаньдун Лунэн" украинец будет играть в одной команде с экс-защитником "Динамо" Тамашем Кадаром и экс-полузащитником "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллаини.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" заинтересовался защитником сборной Украины Николаем Матвиенко. Лондонцы уже даже сделали предложение "Шахтеру".

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ТрансферыФК Вест ХэмАндрей Ярмоленко
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