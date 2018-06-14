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"КГБ-шный карлик": фото Моуриньо и Путина высмеяли в сети

2.8тЧитать новость на украинском

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и президента России Владимира Путина с матча открытия ЧМ-2018.

"Познакомили хорошего человека с хорошим человеком", – написала Симоньян в своем Twitter.

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Такая подпись вызвала насмешки у болельщиков. Фанаты в упор не увидели "хороших людей" на снимке.

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

На игре неизвестный болельщик растянул флаг Украины.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Жозе МоуриньоВладимир Путин
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