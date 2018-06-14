"КГБ-шный карлик": фото Моуриньо и Путина высмеяли в сети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и президента России Владимира Путина с матча открытия ЧМ-2018.

"Познакомили хорошего человека с хорошим человеком", – написала Симоньян в своем Twitter.

Познакомили хорошего человека с хорошим человеком. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 июня 2018 г.

Такая подпись вызвала насмешки у болельщиков. Фанаты в упор не увидели "хороших людей" на снимке.

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

На игре неизвестный болельщик растянул флаг Украины.