"Позор": Каштру сделал заявление в прямом эфире после матча с "Динамо"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал скандальный эпизод в игре "Динамо", когда киевские ультрас расистскими речевками спровоцировали Тайсона.

"Не хочу обсуждать игру, сейчас я просто сделаю заявление о случившемся. Хочу вспомнить о характере, который показали мои игроки. Обращаюсь ко всем, кто страдает от расизма. Особенно к тем, кто почувствовал его сегодня. Это позор в нашем мире и надеюсь, что все смогут пройти через это и справиться с этим", - цитирует ua-football флэш-интервью Каштру каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Сергей Кривцов.

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