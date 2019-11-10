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10 ноября • обновлено в 21:07
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"Позор": Каштру сделал заявление в прямом эфире после матча с "Динамо"

4.5т Читать материал на украинском

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал скандальный эпизод в игре "Динамо", когда киевские ультрас расистскими речевками спровоцировали Тайсона.

"Не хочу обсуждать игру, сейчас я просто сделаю заявление о случившемся. Хочу вспомнить о характере, который показали мои игроки. Обращаюсь ко всем, кто страдает от расизма. Особенно к тем, кто почувствовал его сегодня. Это позор в нашем мире и надеюсь, что все смогут пройти через это и справиться с этим", - цитирует ua-football флэш-интервью Каштру каналу "Футбол 1".

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча на ОСК "Металлист" "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Сергей Кривцов.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Луиш Каштру
Место
Украина Харьков
Теги
БК Динамо Киев ФК Шахтер
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Серж Серж
Серж Серж
по факту-1.все видели как тайсон показал фак и начал провокацию.2.никто не показал когда что и кто кричал расистского..
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Серж Серж
Серж Серж
стандартная провокация в стиле шахтера.... не могут кроты без грязи....
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