Каштру прокомментировал победу "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Лиги Европы над швейцарским "Базелем" (4:1).

По словам португальца, результат получился таким, каким он и ожидал.

"Была сложная игра, но мы практически все время доминировали. Да, во втором тайме было пару моментов, когда мы отключались. Но снова включались, подходили к своей игре. Мы играли против команды, у которой за 10 матчей было 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Просто, чтобы напомнить, насколько сложным был матч. Сегодня очень доволен своими игроками, будем готовиться к следующему матчу. Это сейчас самое главное", – цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на эфир "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" в 1/8 финала уверенно прошли немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

Уже определились дата и соперник "Шахтера" в полуфинале ЛЕ.