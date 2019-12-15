Кароль в роскошном декольте превратила в шедевр гимн Украины перед матчем "Динамо"

Знаменитая украинская поп-дива Тина Кароль произвела настоящий фурор в Чернигове на стадионе им. Гагарина, фантастически исполнив гимн Украины.

Перед поединком 18-го тура чемпионата страны по футболу в Премьер-лиге "Десна" - "Динамо", 34-летняя певица вместе с хором превратила главную мелодию страны в настоящий хит.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться шедевральным голосом нашей звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

Главный тренер Алексей Михайличенко выразил уверенность, что в негативном результате для столичной команды виноваты все.

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