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15 декабря • обновлено в 14:25
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Кароль в роскошном декольте превратила в шедевр гимн Украины перед матчем "Динамо"

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Знаменитая украинская поп-дива Тина Кароль произвела настоящий фурор в Чернигове на стадионе им. Гагарина, фантастически исполнив гимн Украины.

Перед поединком 18-го тура чемпионата страны по футболу в Премьер-лиге "Десна" - "Динамо", 34-летняя певица вместе с хором превратила главную мелодию страны в настоящий хит.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться шедевральным голосом нашей звезды.

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18-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и обзоры

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

Главный тренер Алексей Михайличенко выразил уверенность, что в негативном результате для столичной команды виноваты все.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Тина Кароль
Место
Украина Чернигов
Теги
ФК Десна ФК Динамо Киев
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Пети Moщи
Пети Moщи
Главное декольте, вокальные данные и текст дело второстепенное.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зачем такое показывать, я же ем)
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