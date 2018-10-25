Карабах – Ворскла: где смотреть, прогноз на Лигу Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины полтавская "Ворскла" в третьем матче группового турнира Лиги Европы сыграет на выезде с азербайджанским "Карабахом". Встреча пройдет в четверг, 25 октября, на стадионе "Олимпийский" в Баку. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Карабах – Ворскла. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени.

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на телеканале "Футболе", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

ФК "Ворскла"

Фаворитом встречи считается клуб из Азербайджана. Ставки на победу "Карабаха" принимаются с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Ворсклы" достигают уровня 5,25.

Отметим, что после двух игровых дней команды делят 3-4 места в группе, не имея в активе набранных очков. При этом украинцы находятся выше - за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы угодили в грандиозное ЧП в Риме, которое спровоцировали фанаты московского ЦСКА.