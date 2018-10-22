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Капитан "Реала" отметился дикой выходкой на тренировке - видеофакт

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Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос на тренировке своей команды пнул мячом в 21-летнего одноклубника Серхио Регилона. Инцидент случился во время подготовки к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории".

В какой то из моментов занятия 32-летний Рамос остался недоволен действиями партнера по "Реалу" и выразил свое отношение к происходящему таким неадекватным способом.

По сообщению местных СМИ в стане "сливочных" держится напряженная атмосфера из-за длительной безвыигрышной серии королевского клуба. "Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей.

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Встреча "Реал" - "Виктория" состоится во вторник, 23 октября, начало - 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в этот же день свою игру в ЛЧ проведет и донецкий "Шахтер". На поле харьковского стадиона "Металлист" подопечные Фонсеки сразятся с английским "Манчестер Сити".

Персона
Серхио Рамос
Объект
Реал Мадрид
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